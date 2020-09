Massimo Bossetti, la sorella gemella Laura: “Voglio cambiare cognome e lasciarmi il passato alle spalle”.

Intervistata dal settimanale Oggi, la sorella gemella di Massimo Bossetti, Laura dice di voler cambiare cognome.

Massimo Bossetti, lo ricordiamo, è in carcere per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio.

“Gli ho chiesto scusa per aver detto in passato che papà e mamma sono morti di dispiacere per il dolore di avere un figlio in carcere – dice Laura Bossetti -. Ho sbagliato, comunque è la verità”.

“Ora Massimo ha sua moglie Marita e sta bene così. Io gli auguro tutto il bene possibile. È stata una tragedia e solo chi è dentro sa cosa si prova e cosa si passa.

Ho raggiunto la mia tranquillità ed è per questo che ho deciso di lasciarmi il passato alle spalle e cambiare cognome”.

Massimo Bossetti: “La Corte mi impedisce di provare che il Dna non è il mio”

“Voglio avere giustizia, ma la Corte d’assise mi impedisce di provare che il Dna sul corpo di Yara non è mio”.