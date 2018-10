ROMA – Massimo Bossetti, dopo la conferma della condanna in Cassazione, ha tentato il suicidio.

Come rivela il settimanale “Oggi”, a salvarlo è stata la moglie, Marita Comi.

Bossetti, prima della pronuncia della Suprema Corte, aveva consegnato al suo avvocato, Claudio Salvagni, una lettera. Una lettera di addio nelle intenzioni del carpentiere: “Sono le mie ultime volontà nel caso fosse confermata la condanna”. Poi, poco dopo la condanna, Bossetti ha avuto una crisi di pianto e sconforto. Ma per sua fortuna in quel momento Bossetti era guardato a vista. Sorretto dai compagni, Bossetti è stato sedato.

E per calmarlo, e in via del tutto eccezionale, al carpentiere di Mapello è stata concessa una telefonata di una decina di minuti alla moglie, Marita Comi, che il giorno seguente è anche andato a trovarlo in carcere.