Massimo Cacciari si fa la terza dose e viene criticato dai no vax: “Ora cambi idea?”

Il filosofo Massimo Cacciari, da sempre critico con il Green Pass, si fa la terza dose e viene criticato sui social dai no vax.

Le parole di Cacciari

Dal canto suo Cacciari, intercettato dal Gazzettino, ha mantenuto ferma la sua opposizione al sistema di decreti di urgenza con cui viene contrastato il Covid: “Si continua con una politica autoritaria, centralistica e paternalistica molto più che in altri Paesi. E non mi sembra che i risultati ci diano ragione. Sembra che questo Paese abbia solo il Covid come problema, che non si possa discutere di altro”.

Sulla terza dose: “Non vedo alcun caso. Ho fatto il vaccino, sei costretto a farlo, alle leggi si obbedisce. I filosofi obbediscono alle leggi anche quando le ritengono totalmente folli. Socrate insegna”.

Le critiche a Cacciari

“Dopo tutto quel casino che ha messo su, ora cambia idea?” scrive un utente.

“Diamine, ma come è possibile, ma siete tutti schiavi?” scrive un altro. “Che grande delusione — critica un altro utente — Lo vedete che questi vi prendono in giro??”.

“Ricordo a Cacciari – si legge ancora – che Socrate ha scelto di morire proprio per non abdicare al suo profondo credo etico, che gli imponeva la ricerca della Verità”.