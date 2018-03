CESSAPALOMBO (MACERATA) – Un malore improvviso. Per Massimo Caporali, impiegato della questura di Macerata, non c’è stato niente da fare. E’ morto venerdì pomeriggio a San Ginesio, nella struttura dove il cinquantenne abitava dopo aver perso la propria casa a Cessapalombo a causa del sisma. Caporali, sposato e padre di due figli, era originario di Ostia, ma da diversi anni si era trasferito a Cessapalombo con la sua famiglia.

A Cessapalombo, paese di pochi abitanti, lo conoscevano tutti per il suo impegno nella squadra del paese. Dopo il sisma era stato costretto a lasciare il paese dell’entroterra e, con la sua famiglia, si era inizialmente trasferito in un agriturismo di Pedaso. Nell’ultimo periodo, però, pare che avesse deciso di riavvicinarsi, trovando una sistemazione a San Ginesio, per pensare ai lavori di sistemazione della sua casa di Cessapalombo.

