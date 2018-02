ROMA – Nell’ambito del processo cosiddetto “Mondo di Mezzo” che vede tra i maggiori imputati l’ex estremista di destra Massimo Carminati e Salvatore Buzzi (in primo grado prosciolti dal reato di associazione mafiosa ma ancora imputati per altri reati) la Procura di Roma ha chiesto la confisca dei beni e misure di prevenzione personali nei confronti di 8 dei 46 imputati.

Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il pm Luca Tescaroli hanno chiesto che vengano confiscati beni (già posti sotto sequestro) riconducibili agli indagati di Mondo di Mezzo tra cui opere d’arte, conti correnti, libretti di deposito, immobili, quote societarie, auto e motoveicoli, fabbricati, terreni, magazzini e depositi. Misure chieste “tenuto conto dell’attuale pericolosità sociale dei soggetti coinvolti non hanno saputo giustificare la legittima provenienza dei beni in sequestro o che hanno la disponibilità degli stessi beni in valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato allo Stato”.

Il tesoro di Carminati. Posti già sotto sequestro ci sono i beni di Carminati ammonterebbero a quasi 11 milioni, tra proprietà immobiliari, opere d’arte ecc…