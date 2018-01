ROMA – “Aiutami a smettere“, aveva detto Massimo De Angelis al fratello. Il prof del Liceo Massimo di Roma, arrestato per aver avuto rapporti sessuali con una sua alunna durante le ripetizioni pomeridiane, sapeva che quell’amore galeotto non si poteva fare. E’ stato proprio lui a confessarlo al gip Annalisa Marzano, durante l’interrogatorio di garanzia.

“Quando è arrivata la polizia è stata una liberazione – ha detto l’insegnante – mi sono sentito quasi sollevato. Ne avevo parlato con mio fratello, gli avevo chiesto di aiutarmi. Lui mi aveva detto di smettere”. Ma non ce la faceva a staccarsi: “Non riuscivo a smettere, ogni volta che mi arrivava un messaggio ci ricascavo”.

Dopo due giorni trascorsi in galera, l’interrogatorio di De Angelis è quasi una liberazione. Crolla di fronte alle domande del gip, ammette ogni cosa e prova a difendersi: “E’ tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei”. Chiede scusa e si pente: “Ho tradito me stesso, gli studenti, i miei colleghi e l’istituto. Farei qualsiasi cosa per potere tornare indietro”. Poi precisa: “Erano rapporti consenzienti”.

Infine confessa di essere stato lui a prendere l’iniziativa. Il corteggiamento proibito sarebbe cominciato a giugno: “Ho iniziato a contattarla, lei all’inizio mi respingeva, era recalcitrante. Poi ha iniziato a rispondere”.

Come riporta Michela Allegri sul quotidiano Il Messaggero: