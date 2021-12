Massimo Ferrero, arrestato per bancarotta il presidente della Sampdoria: club non coinvolto (foto Ansa)

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Ferrero è stato arrestato nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola in Calabria per reati societari e bancarotta.

Aggiornamento delle 14,28

Ferrero è stato arrestato per il crac di 4 società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico con sede in provincia di Cosenza. Le società, da quanto si è appreso, sono state dichiarate fallite qualche anno fa.

Massimo Ferrero, presidente Sampdoria arrestato: club non coinvolto

La squadra ligure non è coinvolta nelle indagini. Ferrero è stato trasferito nel carcere di San Vittore a Milano. Ai domiciliari altre cinque persone tra cui la figlia Vanessa e il nipote Giorgio. La figlia è accusata degli stessi reati del padre. Non si conosce, per il momento, l’identità degli altri tre arrestati: tra loro si sa solo che ci sarebbero due manager.

L’avvocato: “Lo stanno trattando peggio di Totò Riina”

L’avvocato di Ferrero, Pina Tenga, ha presentato un’istanza ai magistrati affinché possa essere trasferito a Roma per consentirgli di assistere alla perquisizione e procedere all’apertura di una cassaforte all’interno di un’abitazione.

Eseguite perquisizioni in diverse città della Lombardia, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Motivo dell’arresto sarebbero i fallimenti delle società cinematografiche con sede in Calabria dell’imprenditore, proprietario di diversi cinema specialmente a Roma, la sua città di origine.

“Lo stanno trattando peggio di Totò Riina” ha detto la Tenga. “Abbiamo fatto istanza alla Procura di Paola – prosegue la penalista – per chiedere che Ferraro possa essere trasferito a Roma per presenziare alla perquisizione e all’apertura di una cassaforte.”

Chi è Ferrero

Ferrero è nato il 5 agosto 1951 a Roma, dove fin da giovane ha lavorato nel mondo dello spettacolo. Ha acquisito negli anni varie società tra cui quella che era proprietaria dei cinema di Cecchi Gori.

E’ soprannominato “Er viperetta”: secondo il suo racconto questo soprannome gli è stato dato da Monica Vitti dopo aver difeso l’attrice, nonostante la sua piccola statura, da un aggressore. Ferrero ha tuttavia successivamente smentito questa versione raccontando nel suo libro autobiografico che il primo a dargli questo soprannome fu un costumista gay che godeva delle botte che Ferrero gli dava reagendo alle sue avance.

Il 12 giugno 2014 ha rilevato da Edoardo Garrone, a titolo gratuito, la Sampdoria accollandosi circa 15 milioni di euro di debiti. Ferrero comunque non ha mai nascosto le sue simpatie per la Roma, tanto che in passato aveva cercato anche di acquistarla.