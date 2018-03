TARANTO – Il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti è stato ascoltato, tra gli altri, come testimone dal Tribunale di Taranto nel processo in cui sono imputati Michele Misseri, l’ex giornalista Mediaset Ilaria Cavo (ora assessore della Regione Liguria) e l’avvocato romano Fabrizio Gallo. Il contadino di Avetrana, già condannato a 8 anni per soppressione di cadavere nel processo per l’omicidio di Sarah Scazzi, risponde di calunnia; Cavo di diffamazione ai danni della criminologa Roberta Bruzzone e dell’avvocato Daniele Galoppa, ex difensore dello stesso Misseri, mentre l’avvocato Gallo risponde di diffamazione.

Giletti è stato ascoltato su richiesta della difesa ed ha riferito su dichiarazioni rilasciate da Misseri nel corso della trasmissione l’Arena. Secondo l’accusa, Michele Misseri avrebbe calunniato il suo ex difensore e la criminologa, affermando di essere stato da loro spinto a incolpare la figlia Sabrina, indagata in seguito alle sue dichiarazioni e poi condannata con sentenza definitiva all’ergastolo per omicidio insieme alla madre Cosima Serrano. Nei confronti della ex giornalista Mediaset l’accusa è quella di aver rilanciato, attraverso la televisione, le accuse del contadino di Avetrana. Il processo è stato aggiornato al 4 aprile prossimo, quando sarà ascoltato l’avvocato Francesco De Cristofaro, ex legale di Misseri. Per il 30 maggio è stata fissata la requisitoria e la discussione delle parti civile. Il 13 giugno arringhe, camera di consiglio e sentenza.