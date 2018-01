SAN FIOR – Incidente mortale a San Fior, in provincia di Treviso. Nello schianto tra due auto è morto Massimo Pizzol, un ragazzo di 18 anni è morto mentre altri due (18 e 28 anni) sono rimasti feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 4:15 mettendo in sicurezza i mezzi, una Fiat Punto e una Peugeot 208.

Nonostante i soccorsi, per il ragazzo alla guida della Fiat non c’è stato nulla da fare mentre l’altro ragazzo che era a bordo è rimasto ferito. Ferito anche il conducente della Peugeot 208, un giovane di Pordenone, pure lui ricoverato in ospedale. Al vaglio dei carabinieri la dinamica del sinistro.

