Massimo Stella, laurea con lode in medicina per il figlio del medico morto per coronavirus (la foto condivisa su Facebook dal governatore Fontana)

Massimo Stella, figlio del presidente dell’Ordine dei medici di Varese, Roberto Stella, morto all’inizio di marzo a causa del coronavirus, si è laureato in medicina e chirurgia con 110 e lode all’Università dell’Insubria.

Un bellissimo traguardo che assume un valore speciale per il ricordo del padre.

“E’ per papà” ha detto Massimo Stella.

Massimo Stella che poi ha ammesso portare avanti il suo percorso di studi in questo particolare periodo “non è stato affatto semplice”.

“C’è decisamente poco tempo per riprendere fiato – spiega – perché il prossimo settembre farò il test di ammissione per continuare con la specializzazione. Si tratta di una prova a livello nazionale, per cui in base al punteggio che otterrò in graduatoria saprò dove continueranno i miei studi”.

I complimenti del governatore della Lombardia, Attilio Fontana

“Complimenti Massimo, neo dottore in medicina e chirurgia con 110 e lode.

Ero amico del tuo papà, Roberto Stella, presidente dell’Ordine dei medici di Varese e punto di riferimento per la comunità, mancato per il Covid agli inizi di marzo.

A lui Massimo ha dedicato la laurea. Abbiamo bisogno di bravi nuovi medici, come lo è stato il tuo papà che sono certo da lassù è orgoglioso di te. Buon lavoro Dottor Stella”. (Fonti: Il Giorno, La Repubblica)