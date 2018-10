POTENZA – L’acqua potabile a Matera, in Basilicata, è contaminata da batteri fecali. Il sindaco Raffaello De Ruggieri ha emanato ordinanza urgente con la quale ha disposto di non utilizzare l’acqua e ha disposto la chiusura delle scuole.

L’azienda sanitaria ha sconsigliato l’uso sia per scopi alimentari che per l’igiene della persona, se non dopo aver portato a 100 gradi la temperatura dell’acqua mediante bollitura.

L’AVVISO DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE

Arpab – fa sapere Asm – ha trasmesso esito favorevole delle analisi dell’acqua potabile per la presenza di batteri coliformi al di sopra dei limiti consentiti dalla norma che prevede la loro assenza. La presenza di tali batteri rivela una contaminazione fecale dell’acqua potabile.