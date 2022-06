Statale 7 Appia, all’altezza di Matera, al km 567,750, c’è stato un incidente e una persona è rimasta ferita. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due veicoli.

Il transito è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni. Le cause di quanto avvenuto sono ancora in corso di accertamento.

Statale Appia, incidente a Matera: traffico verso Potenza deviato

Il traffico in direzione Potenza è stato deviato verso l’uscita “Matera Sud”. I veicoli diretti a Matera sono stati fatti deviare invece su una comunale che si inizia a percorrere poco prima, al km 567,300.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas che si è messa al lavoro per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Dopo una prima chiusura del tratto stradale in entrambe le direzioni la circolazione in direzione di Potenza è stata rispristinata. E’ invece rimasta chiusa la tratta in direzione di Matera per consentire l’ultimazione dei rilievi e le attività di pulizia per poi riaprire al traffico tutto il tratto interrotto.