Tre giovani, tutti ventenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla provinciale Pisticci-San Basilio, in provincia di Matera. L’automobile, una Mini Cooper, su cui erano a bordo le vittime, è finita in una scarpata.

Aggiornamento ore 9:27.

Secondo quanto si è appreso, due dei giovani sono morti all’istante mentre il terzo è deceduto poco dopo in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pisticci, i vigili del fuoco e il 118. Le cause dello schianto sono ora al vaglio delle forze dell’ordine che dovranno ricostruire l’accaduto.

Incidente mortale in provincia di Matera

Sono Lucio Lopatriello, di 21 anni, Simone Andriulli (21) e Luciano Carone (20) – tutti studenti di Pisticci (Matera) – le vittime dell’incidente. I tre – secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Pisticci – erano a bordo di una Mini Cooper, guidata da Lopatriello, che, prima di finire in una scarpata profonda circa dieci metri, si sarebbe scontrata – per cause in fase di accertamento – con un’altra auto, al cui interno, vi erano due persone che sono rimaste ferite in maniera lieve.