Matera, incidente sulla strada statale 7: due morti. Coinvolti due mezzi pesanti

Due persone sono morte in un incidente avvenuto – per cause in fase di accertamento – sulla strada statale 7 Matera-Ferrandina, alle porte della Città dei Sassi. Nell’incidente – secondo quanto reso noto dall’Anas – sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti. Sul posto, tra gli svincoli di Matera Centro e Matera Sud, sono giunti anche operatori sanitari del 118 “Basilicata soccorso” e forze dell’ordine.