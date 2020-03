Matera, trovato morto il bimbo di 3 anni scomparso da Bernalda

ROMA – È stato ritrovato poco fa il cadavere del bambino di tre anni di cui si erano perse le tracce ieri mattina, quindi venerdì 27 marzo, a Metaponto di Bernalda (Matera). Il cadavere è stato trovato, grazie all’aiuto dei cani molecolari nei pressi della foce del fiume Bradano.

Secondo le prime informazioni il bambino che stava giocando in casa, si sarebbe allontanato in un attimo di distrazione dei genitori.

“Una tragedia senza senso che spezza in due il cuore di tutti noi”: sono le parole scritte su Facebook e ribadite all’agenzia Ansa dal sindaco di Bernalda (Matera), Domenico Tataranno, che ieri, fin dai primi momenti, aveva partecipato alle ricerche del bambino.

Stamani il sindaco si è recato sul posto ed ha portato il conforto di tutta la comunità bernaldese ai genitori del bambino, che sono imprenditori agricoli di origine campana e che abitano in contrada Marinella al confine con la provincia di Taranto. Il bambino, infatti, frequentava l’asilo nella vicina Marina di Ginosa (Taranto). E ieri alle ricerche avevano partecipato anche numerose persone di Ginosa.

Era stato il cagnolino di famiglia a condurre già ieri le ricerche verso la zona impervia del fiume Bradano. Fiume dove poi stamani i cani molecolari dei Carabinieri cinofili di Firenze hanno ritrovato il cadavere del bambino di tre anni che era scomparso ieri nel borgo di Metaponto.

“E’ stata – ha aggiunto il sindaco – una sfortuna immensa. In questo momento, già tragico per l’emergenza coronavirus, siamo tutti increduli e solo in un secondo momento valuterò la possibilità di proclamare il lutto cittadino”.

Fonte: Ansa.