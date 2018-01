TRENTO – La piccola Matilda è nata prematura di 3 mesi a Trento, proprio mentre i genitori inglesi erano in vacanza in Italia, e pesava solo 600 grammi. Dopo 37 giorni, Matilda sta crescendo ed arrivata a raddoppiare il suo peso, ma ci vorrà ancora tempo perché possa lasciare l’ospedale italiano e tornare nella sua casa. Intanto i genitori Ashley Challoner e Jordan Wilson le restano accanto, ma le spese sono molte e così è scattata una gara di solidarietà sul web per aiutare economicamente la nuova famiglia.

Margherita Montanari sul sito del Corriere della Sera spiega che l’idea di lanciare una campagna di crowfuding per aiutare i genitori della bimba prematura, nata il 3 dicembre quando la mamma Jordan ha accusato delle perdite mentre era in vacanza a Venezia, è arrivata dalla nonna materna, Helen Richardson. I genitori infatti dovranno rimanere in Italia più tempo del previsto e hanno bisogno di aiuto.