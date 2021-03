Matilda De Angelis chi è: Sanremo, fidanzato, figli, età, The Undoing e Isola delle rose (Netflix), vita privata e carriera. La De Angelis sarà una delle protagoniste della prima puntata del Festival di Sanremo 2021.

Infatti Matilda De Angelis condurrà la prima puntata del Festival di Sanremo 2021 al fianco di Amadeus. Il conduttore televisivo dei ‘Soliti Ignoti‘ l’ha voluta al suo fianco perché ha preso parte di recente a successi di Netflix come The Undoing e l’Isola delle rose.

Matila De Angelis chi è: Sanremo, età, fidanzato, figli, vita privata, carriera, l’Isola delle Rose

Matilda De Angelis è un’attrice italiana di 25 anni, è nata l’ 11 settembre 1995 a Bologna. Non sappiamo molto sulla sua vita privata perché è molto riservata da questo punto di vista. Comunque ha avuto una relazione sentimentale con il collega Andrea Arcangeli e si sarebbe frequentata anche con il rapper Nayt. Non ha figli.

La De Angelis sarà la conduttrice della prima puntata del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus. Di recente, ha preso parte a due delle produzioni più viste su Netflix, l’Isola delle Rose e The Undoing.

Matilda De Angelis chi è: le scene di nudo in The Undoing al fianco di star come Nicole Kidman e Hugh Grant

La trama di The Undoing. La psicoterapeuta Grace Fraser (Nicole Kidman) vive a Manhattan con il marito Jonathan (Hugh Grant), oncologo, e il figlio Henry. Quando Jonathan viene accusato di un orribile omicidio (ha ucciso il personaggio interpretato proprio da Matilda De Angelis), Grace scopre una fitta rete di bugie e vede sgretolarsi la sua intera esistenza.

Matilda ha conquistato tutti per la personalità che ha mostrato mentre recitava al fianco di mostri sacri del cinema internazionale come Grant e Kidman. Non solo, si è parlato molto di lei per le tantissime scene di nudo durante la serie tv in onda su Netflix. La De Angelis ha recitato con una certa disinvoltura anche senza veli.

Matilda De Angelis chi è: il passato da cantante e il suo ruolo nel video dei TheGiornalisti

La De Angelis è stata scelta per Sanremo anche per il suo stretto rapporto con il mondo della musica. Vanta un passato da cantante e suona molto bene sia la chitarra che il violino. Ha recitato nel video della canzone dei TheGiornalisti ‘Felicità Puttana’.