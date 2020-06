Matrimonio in epoca Covid: buffet con prodotti monodose, tavoli a distanza. Si può ballare (foto Ansa)

ROMA – Matrimonio in epoca Covid: buffet con prodotti monodose, tavoli a distanza. Si può ballare

Dopo il”sì” sarà possibile una festa come ai “vecchi tempi”. O quasi.

Tornano in gran parte del Paese le classiche tavolate di nozze dopo una serie di ordinanze che permettono in generale cerimonie, ma riescono anche a conciliarsi con le linee guida sui banchetti dopo i riti religiosi.

Tutto sarà in linea con gli allegati all’ultimo Dpcm sulle misure anti-contagio da Covid.

In Campania e Sicilia le cerimonie di nozze avevano già ricevuto il via libera qualche settimana fa.

Ora anche nel Lazio, in Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia e altre regioni le maglie delle restrizioni vengono ufficialmente allentate da lunedì 15 giugno.

Nelle linee guida che riguardano gli indirizzi specifici per i “banchetti” nell’ambito dei matrimoni viene prescritta una disposizione dei tavoli.

Si deve assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli ospiti, tranne i conviventi, e privilegiato l’utilizzo di spazi esterni, come giardini e terrazze.

All’eventuale buffet non sarà possibile toccare con le mani il cibo e la modalità ‘self service’ può essere consentita per buffet realizzati solo con prodotti confezionati in monodose.

Anche alla fila ai tavoli per servirsi o essere serviti, sempre allo scopo di evitare assembramenti, bisognerà rispettare la distanza di un metro.

E nei locali al chiuso, gli ospiti che si alzeranno dai tavoli dovranno indossare la mascherina.

Ma in Puglia, invece, secondo l’ultima ordinanza del governatore nella sostanza si torna alla normalità, con regole spesso differenti dal Dpcm.

Dal 15 giugno nella regione saranno vietati i buffet con self service, mentre i piatti come gli affettati serviti al tavolo e da condividere saranno autorizzati solo se in monoporzioni.

Salse, pane, cracker, grissini potranno essere somministrati agli ospiti in monoporzione non confezionata, servita direttamente con l’uso di pinze.

Gli invitati e ovviamente gli stessi sposi “in ambienti interni ed esterni non avranno l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica nei casi di allontanamento dal proprio tavolo, a condizione di rispettare il distanziamento interpersonale di 1 metro se soggetti non conviventi”.

Matrimonio in epoca Covid: le regole per i fotografi e per ballare

I fotografi – recita l’ordinanza – dovranno indossare la mascherina e organizzare il servizio fotografico “in modo responsabile”.

In caso di festa danzante, ai matrimoni, nella pista da ballo dovrà essere rispettato l’indice di affollamento di due metri quadri per persona.

E nuove frontiere si aprono in generale, a tutti gli italiani, anche per i viaggi di nozze finalmente fuori dal Paese.

Da lunedì gli sposini, come tutti i viaggiatori, potranno spostarsi in Europa o in Gran Bretagna.

Ma almeno fino al 21 giugno la luna di miele in Spagna non sarà possibile (fonte: Ansa).