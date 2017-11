Fissa il matrimonio ma ha infarto: anticipa la cerimonia e si sposa in rianimazione

AREZZO – Un 57enne residente nel pistoiese, ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale San Donato di Arezzo a causa di un infarto, si è sposato nei giorni scorsi proprio all’interno del reparto dopo essere stato operato dal primario della chirurgia vascolare Leonardo Ercolini.

L’uomo, scrive La Nazione, che aveva già deciso di unirsi in matrimonio con la compagna, ha dovuto modificare l’organizzazione delle nozze dopo aver avuto il malore. E ha deciso di celebrare in anticipo il matrimonio fissato inizialmente per il 9 dicembre, nel luogo dove è stato salvato e dove dovrà rimanere ancora un po’ di tempo in osservazione.