Mattarella da Papa Francesco per la visita di congedo. Bergoglio scherza coi nipoti: “Pregate per me, non contro” (Foto Ansa)

Sergio Mattarella da Papa Francesco per la visita di congedo: il capo dello Stato si è recato dal pontefice in vista della fine del suo mandato settennale. Con lui in Vaticano anche la figlia Laura e i sei nipoti, tre dei quali figli della stessa Laura e tre dell’altro figlio di Mattarella Bernardo Giorgio.

L’incontro, iniziato alle 9.20 e terminato alle 10.05, è durato in tutto 45 minuti. Al momento dello scambio dei doni, il Pontefice ha donato a Mattarella una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani; i volumi dei documenti papali Il Messaggio per la Pace per il 2022 Il Documento sulla Fratellanza Umana Il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev.

Da notare che il Messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2022, che ricorrerà il prossimo primo Gennaio, non è stato ancora pubblicato: quindi il Pontefice ha consegnato al presidente una prima copia inedita.

Mattarella a sua volta ha omaggiato Papa Francesco con una stampa con veduta di Roma dal Quirinale e un volume sulla Madonna del cucito di Guido Reni al Quirinale.

Papa Francesco a Mattarella: “Grazie della testimonianza”

“Grazie per la testimonianza, che è il meglio della testimonianza”, ha detto il Papa al Capo dello Stato. A sua volta, Mattarella, ricevendo dal Pontefice in anteprima il messaggio per la pace 2022 ha osservato: “Questo è un appello fondamentale”, lasciando intendere che nel corso dell’incontro privato si è parlato del tema.

Papa Francesco scherza con i nipoti Mattarella

Bergoglio, rivolgendosi con affetto ai nipoti del Presidente, si è informato: “Voi studiate tutti?”. E gli ha chiesto: “Cosa pensate della visita del nonno?”. “Sarà un bel ricordo”, ha detto una delle nipoti. Un altro, emozionato, ha risposto: “E’ la terza volta che ci incontriamo, è la prima che parliamo direttamente”.

Il Papa si è poi soffermato sull’importanza della testimonianza per un cattolico: “Pregate per me, se non ve la sentite di pregare, mandate buone ondate e non pregate contro”. Dalle immagini diffuse è trapelata la grande cordialità dell’incontro.

Mattarella da Papa Francesco, i temi dell’incontro

La campagna vaccinale anti Covid, la famiglia e l’educazione dei giovani, senza dimenticare la piaga delle migrazioni e i valori della democrazia in Ue sono stati al centro dei “cordiali colloqui” avuti stamani in Vaticano dal Capo dello Stato.

“Il Santo Padre Francesco – spiega una nota del Vaticano – ha ricevuto oggi in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, il quale si è successivamente incontrato con il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati”.

“Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato – ragguaglia la nota – è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni intercorrenti tra la Santa Sede e l’Italia, e ci si è soffermati su alcune questioni relative alla situazione sociale italiana, con particolare riferimento ai problemi della pandemia e alla campagna di vaccinazione in atto, alla famiglia, al fenomeno demografico e all’educazione dei giovani”.

“Nel prosieguo della conversazione – conclude il comunicato – sono state prese in esame tematiche di carattere internazionale, con speciale attenzione al Continente africano, alle migrazioni e al futuro e ai valori della democrazia in Europa”.