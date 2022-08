Matteo Barattieri muore a Nashville, investito da pirata della strada. Era un grande amante della natura ed era un grande appassionato dei Blondie e di Debbie Harry. Proprio tornando in hotel a piedi da un concerto della sua cantante preferita, Matteo Barattieri, geologo e ambientalista monzese di 57 anni, è stato travolto e ucciso giovedì notte da un’auto a Nashville, nel Tennessee.

“Orribile notizia da Nashville – si legge sul gruppo Facebook Parco di Monza per sempre, da lui fondato -. Il nostro caro Matteo pare sia stato investito sulla strada che lo portava al concerto dei Blondie ed è deceduto. La tremenda notizia mi è stata confermata dalla sorella Alessandra di Matteo la quale è in contatto con le istituzioni locali per le indagini e per saperne di più”.

L’ultimo post di Barattieri è proprio una foto della strada dove è stato investito da un’auto che, secondo i media locali, non si è fermata a soccorrerlo.

“And now on my way back, after the show. Walking. Some kilometers. As usual, after a Blondie gig. Along McGavock Pike. Nashville”, ha scritto Barattieri.

Oltre che per le visite guidate nel parco di Monza, Barattieri era conosciuto per le sue pubblicazioni scientifiche e le sue campagne sempre dedicate al tema dell’ambientalismo, dai fiumi come il Lambro allo studio degli uccelli.