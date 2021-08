Matteo Bassetti aggredito da un No Vax per strada: lo ha inseguito e minacciato (Foto d’archivio Ansa)

Matteo Bassetti di nuovo nel mirino dei No Vax. Anzi, questa volta di uno di loro, che l’ha inseguito e minacciato per strada. L’infettivologo ha denunciato l’episodio. Non è la prima volta che il medico diventa bersaglio di chi non vuole vaccinarsi. Solo che finora le minacce si erano sempre fermate a internet e ai social.

Matteo Bassetti inseguito e minacciato da un No Vax

Matteo Bassetti, l’infettivologo del San Martino di Genova, è stato inseguito e minacciato da un uomo di 46 anni. L’aggressore, denunciato dalla polizia per minacce gravi, lo ha incontrato per strada e ha iniziato a inseguirlo riprendendolo col telefonino e urlandogli “Ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare”.

Bassetti si è allontanato e ha chiamato la polizia. Gli agenti, insieme alla Digos, hanno identificato l’uomo e lo hanno denunciato. Gli investigatori stanno lavorando anche per l’identificazione degli utenti che da mesi insultano e minacciano l’infettivologo sui social e via telefono.

Minacce a Bassetti sui social dopo la lite con un altro medico

Bassetti era già stato minacciato qualche mese fa, dopo aver litigato in tv con un altro medico (che aveva detto di non voler vaccinarsi). “Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di morte”. Questo lo sfogo di Bassetti all’epoca su Facebook. “Ogni singolo messaggio è stato inviato alla Polizia Postale e alla Digos per le indagini del caso. I responsabili saranno perseguiti a norma di legge”.

Queste minacce attraverso i social seguivano quelle di un mese fa che avevano indotto Bassetti a presentare denuncia per diffamazione e minacce aggravate.