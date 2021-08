Matteo Bassetti inseguito e minacciato da un no vax sotto casa: “Ve la faremo pagare”

Non solo giornalisti, i no vax aggrediscono anche i medici che in questi mesi di pandemia ci hanno curato, consigliato e rassicurato. E’ successo a Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive al San Martino di Genova: l’infettivologo è stato inseguito e minacciato domenica sera fin sotto casa.

L’aggressore, un uomo di 46 anni, è stato denunciato dalla polizia per minacce gravi: lo ha incontrato per strada e ha iniziato a inseguirlo riprendendolo col telefonino e

urlandogli “Ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare”.

Matteo Bassetti, l’aggressione sotto casa di un no vax

Bassetti si è quindi allontanato e ha chiamato la polizia. Gli agenti, insieme alla Digos, hanno identificato l’uomo e lo hanno denunciato.

Gli investigatori stanno lavorando anche per l’identificazione degli utenti che da mesi insultano e minacciano l’infettivologo sui social e via telefono.

Bassetti, lo sfogo dopo l’aggressione

“Chiedo di essere maggiormente tutelato dalla magistratura – ha detto Bassetti – Bisogna che ci sia un’azione a difesa di chi ha messo la faccia a favore dei vaccini”.

“Trovo vergognosi gli attacchi che continuo a subire da parte del mondo dei no-vax”, ha scritto in un post su Instagram.

Bassetti denuncia di aver ricevuto “minacce di morte a me e alla mia famiglia, lettere anonime, telefonate minatorie, insulti per strada, chat su Telegram, offese sui giornali e in televisione”.

“Dove vogliamo arrivare?”, si domanda. “Io non mi sento tutelato nonostante la protezione che ricevo dalle forze di Polizia. Occorre – conclude – che la magistratura intervenga presto in maniera efficace. Deve farlo presto prima che sia tardi”.