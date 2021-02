Matteo Bassetti, minacce dai No Vax dopo la lite con il dottor Amici a Non è l’Arena: virologo sotto vigilanza

Matteo Bassetti è sotto vigilanza (una specie di scorta) per le minacce subite dai No Vax. L’infettivologo genovese è stato bersagliato, soprattutto su Facebook, dopo l’ultima puntata di Non è l’Arena. Nella trasmissione di Giletti, infatti, Bassetti si era scontrato in diretta con il dottor Mariano Amici. Medico che ha detto di non voler vaccinarsi, suscitando lo sdegno del virologo.

“Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di morte”. Questo lo sfogo di Bassetti oggi su Facebook.”Ogni singolo messaggio è stato inviato alla Polizia Postale e alla Digos per le indagini del caso. I responsabili saranno perseguiti a norma di legge”.

Matteo Bassetti, minacce via Facebook dai No Vax

Le minacce sono al vaglio della Digos che sta monitorando la situazione. Queste minacce attraverso i social seguono quelle di un mese fa che hanno indotto Bassetti a presentare denuncia per diffamazione e minacce aggravate.

Da alcuni giorni per Bassetti su disposizione della Prefettura è stata disposta la “vigilanza dinamica“. Non una scorta vera e propria bensì una particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati dal medico, ormai vero e proprio influencer sui social, vale a dire la sua abitazione e il reparto di Malattie infettive al San Martino dove lavora, con frequenti passaggi delle pattuglie di polizia e carabinieri nell’ambito delle attività di controllo del territorio.

Matteo Bassetti, la lite con Mariano Amici a Non è l’Arena

Amici ha detto a Bassetti: “Non sono un no vax, effettuo vaccinazioni da 40 anni e sono esperto. Ci sono vaccini per virus che non mutano, come la polio, e vaccini per virus che mutano. Non mi sono vaccinato” contro il coronavirus “perché questo non è un vaccino ma un farmaco geneticamente modificato. Io non sono uno studentello da 4 soldi al secondo anno di Medicina. Questo è un farmaco geneticamente modificato, chiamato vaccino solo per accelerare l’immissione sul mercato”.

“Sono affermazioni gravissime, non considero questo signore un collega”, ha detto Bassetti. “Non so neanche chi sia questo signore, non ho letto nessun lavoro scientifico di questa persona”. “Legga il mio curriculum. Ho 40 anni di attività, ho esercitato in tutti gli ambiti. Le cose che dico sono constatabili”, ha replicato Amici.

“Il vaccino non ha nulla che va a modificare il nostro genoma”, ha ribattuto Bassetti. “Lo dicono decine di pubblicazioni scientifiche che questo signore dovrebbe leggere. Mi auguro che vengano presi provvedimenti dopo le affermazioni di questo signore, questa è antiscienza”. “Legga quello che dice l’Oms”, ha urlato Amici. “Io curo i pazienti a casa, senza mascherina: sono guariti tutti” “Lei deve dare la possibilità di parlare – è intervenuto Giletti rivolgendosi ad Amici- lei è un maleducato. Si deve placare”. “Si deve vergognare, le non deve far parte della nostra categoria”, ha concluso Bassetti.