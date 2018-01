ROMA – Un ragazzo di 14 anni, Matteo Borucinski, è stato ucciso a Roma in via Trionfale: il ragazzo è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Da una prima ricostruzione, sembra che dopo l’impatto, fortissimo, il ragazzo sia finito sul cofano della macchina e sia stato trasportato per circa 20 metri prima di cadere sull’asfalto.

