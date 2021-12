Era al tavolo con la compagna e una coppia di amici quando all’improvviso è sbiancato e si è accasciato. E’ morto così Matteo Dal Molin, barista di 49 anni, a Valdagno, in provincia di Vicenza. La notizia è riportata dal quotidiano Il Gazzettino.

La tragedia si è consumata lunedì sera, attorno alle 20, al ristorante “Alla Chiesetta del Muccion”. Matteo Dal Molin è rimasto soffocato da un boccone di carne di cervo durante la cena.

Matteo Dal Molin, inutili le manovre di soccorso

Inutile, purtroppo, l’intervento di un altro cliente del locale che ha provato a fargli delle compressioni addominali per fargli espellere il boccone. Non è bastato neppure l’intervento di una infermiera che oltre alla manovra di Heimlich ha tentato a sua volta di liberargli le vie aeree.

Purtroppo per il 49enne non c’è stato nulla da fare: è andato in arresto cardiaco. A quel punto l’infermiera ha effettuato un massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. I sanitari, giunti sul posto, hanno provato a rianimare il 49enne, ma tutti gli sforzi sono stati inutili.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Valdagno per i dovuti accertamenti.