Matteo Di Pietro, è fissata al 31 gennaio prossimo (e non al 27 febbraio come comunicato in precedenza) l’udienza davanti al gip di Roma che dovrà vagliare la richiesta di patteggiamento a 4 anni di carcere.

Di Pietro è il ventenne legato al collettivo youtuber dei Theborderline, che il 14 giugno scorso era alla guida del suv Lamborghini. L’auto di grossa cilindrata era stata presa a noleggio e travolse una Smart nel quartiere romano di Casal Palocco.

Nell’incidente morì un bimbo di cinque anni che era a bordo assieme alla madre e alla sorellina rimaste ferite. La Procura ha dato parere favorevole alla richiesta avanzata dai difensori del ventenne che è accusato di omicidio stradale e lesioni.

