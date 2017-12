PESARO – Stava tornando con il motorino a casa dopo una festa assieme ai suoi compagni di squadra, quella degli Allievi della Vis Pesaro. Ma lungo la Statale Adriatica ha perso la vita. Matteo Ghiselli è morto a 15 anni in uno scontro con un’utilitaria condotta da una donna.

Si trovavano entrambi nella stessa traiettoria, una davanti all’altro, ma quando l’automobilista ha svoltato a sinistra per entrare in una traversa, Matteo si è schiantato contro la vettura. Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto il 118, i vigili urbani e i vigili del fuoco chiamati a recuperare il corpo dello studente incastrato sotto l’auto.