Blitz dice

ROMA – Salvini non doveva essere processato. Non perché votato dai militanti 5 stelle. Ma perché così volevano i padri costituenti per garantire alla classe politica nata dopo il Fascismo indipendenza in uno scontro con il potere giudiziario. Poi è venuta l’ondata giacobina di Mani Pulite, che fece dimettere ministri per un avviso di garanzia e eliminò l’immunità parlamentare.