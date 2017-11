MACERATA – Sono venuti a San Martino di Fiastra da Napoli i maestri artigiani Fratelli Capuano per consegnare a Peppina – la nonnina terremotata di 95 anni (li compirà domenica) costretta a lasciare la sua casetta in legno perché non aveva l’autorizzazione – un presepe da loro realizzato apposta per lei.

Il presepe, “che occupa mezzo tavolo del container”, commentano sorridendo i famigliari di Giuseppa Fattori, è stato donato all’anziana stamattina. Commossa la donna. L’iniziativa è di Matteo Salvini, leader della Lega, oggi a San Martino.

“Il nostro obiettivo è che per Natale torni nella casetta – dice Salvini -. Sono abbastanza soddisfatto del fatto che il nostro emendamento sia servito a qualcosa. Certo, però, avrei preferito che il Parlamento ci mettesse due giorni, e non due mesi”. E aggiunge: “Oltre a questo presepe tutto per lei, per Natale Peppina avrà una statuina che la raffigura, da mettere nel presepe, la realizzeranno per l’occasione”. Era presente alla consegna anche il sindaco di Visso Giuliano Pazzaglini.