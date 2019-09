ROMA – Matteo si è procurato un taglietto ad un dito mentre stava cercando di aprire un crostaceo durante una cena a bordo di una crociera. Il ragazzo di 33 anni è poi caduto improvvisamente e si è provocato un grave trauma cranico che non gli ha lasciato scampo.

La tragedia si è consumata a bordo di una nave della Msc, salpata da Venezia la sera del 7 settembre. Matteo Sartori era originario di Piove di Sacco, in provincia di Padova ed era residente a Fossò: il giovane era in viaggio assieme alla fidanzata Sonia Marcato ed aveva deciso di trascorrere una vacanza in crociera. La sera del 7 settembre, mentre si trovava nella sala da pranzo della nave, si è ferito con il coltello ed ha quindi deciso di tornare in cabina per medicarsi. La fidanzata lo ha seguito poco dopo e lo ha trovato riverso a terra ai piedi di una scala dopo essere caduto, probabilmente a causa di uno svenimento.

La nave si trovava poco lontano dalla costa dell’Albania e il giovane è stato trasportato subito all’ospedale: qui però, il suo cuore si è fermato dopo alcuni giorni di ricovero. I familiari hanno deciso di donare i suoi organi compiendo così un gesto di estrema generosità.

Fonte: Il Messaggero