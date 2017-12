NOVA MILANESE – Mattia Del Zotto è chiuso nel silenzio e chiede libri di ebraismo. Intanto emerge un particolare sul suo passato: quando aveva 10 anni ci furono vicino casa sua (all’epoca in Friuli) due cold case, cioè due casi irrisolti. La curiosa coincidenza è che le due vittime di allora sarebbero state uccise dal tallio.

Il 27enne reo confesso per aver ucciso i nonni con la tisana al tallio ha chiesto agli operatori del carcere di Monza libri legati alla religione ebraica ed è sorvegliato a vista dagli agenti di polizia penitenziaria. Del Zotto, arrestato venerdì sera con l’accusa del triplice omicidio dei nonni paterni e della zia, avvelenati con il tallio, e del tentato omicidio di altre cinque persone, tra cui i nonni materni. Da quanto si è appreso il giovane per ora è in cella da solo, senza tv, controllato 24 ore su 24 ed ha già avuto un colloquio con lo psichiatra interno.

Mattia resta chiuso in un silenzio assoluto. Il giovane a quanto rivelano all’Ansa fonti carcerarie non sembra intenzionato a cambiare atteggiamento. Gli inquirenti si aspettano che domani, nell’interrogatorio di garanzia, Del Zotto si decida a svelare come e quando abbia esattamente agito, avvelenando ciascuno dei suoi parenti, esclusi i genitori.

Potrebbe annidarsi nella suggestione provata da bambino in Friuli di fronte a due casi analoghi (rimasti irrisolti) la ragione per cui Mattia Del Zotto abbia scelto di fare ricorso al tallio per avvelenare e uccidere a Nova Milanese i tre parenti. E’ una delle ipotesi che gli investigatori stanno cercando di accertare. La ragione per cui il giovane abbia proprio scelto il solfato di tallio per mettere in pratica in suo folle piano potrebbe essere nascosta nella cascina di Varmo (Udine), dove la famiglia Del Zotto trascorreva da sempre le vacanze. In quella zona nel 1999 e nel 2000 persero la vita due uomini proprio per avvelenamento da tallio. I due casi rimasero irrisolti. Mattia a quell’epoca aveva dieci anni, e potrebbe esserne rimasto suggestionato.