Mattia Miano è morto a soli 25 anni. Il giovane geometra di Ciconicco di Fagagna in provincia di Udine, comune non molto distante da San Daniele del Firuli. A Fagagna, Mattia era capitano del San Daniele Calcio. Mattia avrebbe dovuto partecipare a un appuntamento di lavoro per una visita in un cantiere, ma il suo collega si è insospettito quando il giovane non si è presentato.

Il capitano del San Daniele Calcio muore a 25 anni per un malore improvviso

Mattia era sempre preciso e puntuale. Il collega, non vedendolo arrivare , considerando la precisione e la puntualità che caratterizzavano sempre il capitano del San Daniele si è Preoccupato ed ha deciso di andare a casa del collega insieme al padre del giovane.

I due speravano che fosse tutto apposto. Purtroppo hanno invece trovato Mattia riverso sul letto. Immediatamente è stato chiamato il 118 che è intervenuto non potendo fare altro che constatare la morte del giovane.

Chi era Mattia Miano

Mattia era noto per la sua passione per il calcio. Ricopriva il ruolo di capitano nella squadra di calcio locale che milita in Prima Categoria, il San Daniele Calcio. La notizia della sua morte ha colpito profondamente anche i suoi compagni di squadra. Mattia viene ricordano da loro come un vero leader che metteva nella pratica sportiva passione e determinazione.

