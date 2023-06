Mattia Esposito, ritrovato il ragazzo di 17 anni scomparso a Roma

Era uscito di casa per andare a scuola ma in classe non è mai entrato: Mattia Esposito, 17 anni, era scomparso a Roma dalla mattina del 30 maggio. Amici e parenti avevano lanciato molti appelli social per rintracciarlo. Mattia, alto 1.74, indossava jeans, maglia scura, scarpe nere e aveva uno zaino grigio, quando è uscito di casa martedì scorso 30 maggio per andare a scuola, frequenta il liceo Giorgi-Woolf sulla Casilina. Da quel momento si erano perse le sue tracce. Fino ad oggi, quando il ragazzo è stato poi ritrovato. “È stato appena ritrovato, sta bene”. E’ quanto scrive sul suo profilo Facebook la madre di Mattia.