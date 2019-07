Mattia Torre, è morto uno degli sceneggiatori di Boris: aveva 47 anni

ROMA – Mattia Torre, uno degli sceneggiatori di Boris, serie italiana tra le più amate, è morto dopo una lunga malattia a soli 47 anni.

Qualche tempo fa l’attore Valerio Mastandrea, ospite di Diego Bianchi a La7 a Propaganda Live, aveva recitato un monologo scritto proprio da Mattia Torre intitolato “Colpa di un altro”.

Oltre alla sceneggiatura di Boris, scritta insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, Torre è l’autore anche di 456, spettacolo teatrale ripreso anche dallo show di Serena Dandini “The Show must go off”, in onda su La7, e di “Dove è Mario” la serie tv che segnò il ritorno di Corrado Guzzanti sul piccolo schermo.