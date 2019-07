MATTINATA (FOGGIA) – Incidente mortale domenica mattina, 28 luglio, in una galleria a Mattinata, in provincia di Foggia. Tre i veicoli coinvolti, ma la dinamica al momento non è ancora chiara.

Secondo le prime informazioni riportate da Foggia Today, due persone avrebbero perso la vita nello schianto. Si tratterebbe di un adulto e di una bimbo di cinque mesi. Altre due persone sarebbero rimaste ferite.

Lo scontro è avvenuto sulla SS 688 di Mattinata nella galleria San Benedetto che porta a Mattinatella. Il traffico è fortemente rallentato e quello proveniente da Manfredonia verso Mattinata viene dirottato su verso Monte Saraceno. Sul posto la polizia stradale 118 ed i vigili del fuoco. (Fonte: Foggia Today)