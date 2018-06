ROMA – La lista dei nomi dei commissari esterni della Maturità 2018 sarò pubblicata a breve sul sito del Miur. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Dopo la pubblicazione, si aprirà la “caccia” online degli studenti ai professori che dovranno valutarli nell’esame finale delle scuole superiori. Il Miur ha già creato per l’occasione una pagina web (consultabile qui) dove poter accedere al regolamento, alle prove scritte degli anni scolastici precedenti e anche alle commissioni dei docenti delle singole classi che affronteranno l’esame di Stato.

I nomi della commissione potranno essere cercati, non appena il sistema verrà aggiornato, con un apposito form di ricerca in cui inserire la provincia dell’istituto che si frequenta, il percorso e l’indirizzo di studi. In alternativa, sarà possibile eseguire la ricerca “Per istituto”, inserendo la provincia e la denominazione dell’istituto.

Una terza modalità di ricerca è disponibile nel form del Miur, e riguarda il presidente o un commissario in particolare: per conoscere chi sarà nella propria commissione sarà sufficiente inserire la provincia della Commissione, il nome e il cognome del docente.

Al momento il sito non è ancora stato aggiornato ma questo avverrà a giorni, intanto è possibile navigando accedere alla sezione che contiene le prove scritte, divise sempre per anno scolastico e per materia, affinché gli studenti possano allenarsi e prepararsi al meglio per il loro esame finale.

