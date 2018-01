ROMA – Sale l’attesa dei maturandi per conoscere le materie della seconda prova dell’esame di Maturità 2018. L’annuncio si attende per oggi. Ma, al momento, il Miur, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ancora non ha pubblicato nulla sul proprio sito ufficiale. Il ministero comunicherà le materie d’esame anche sui suoi account social ufficiali, cioè su Facebook e Twitter alla pagina Miur Social. E da ore ormai gli studenti stanno monitorando il sito e gli account social del ministero. Il Miur dovrà poi rendere noti i nomi dei commissari esterni.

Dopo l’uscita delle materie esterne della Maturità e la pubblicazione di un’apposita circolare del Miur gli Uffici scolastici regionali inizieranno a formare le commissioni includendo sia i commissari esterni che i commissari interni indicati dalle scuole. Dopo questo passaggio non resterà che aspettare l’annuncio dei nomi dei commissari esterni della maturità, che permetterà agli studenti di dare finalmente un volto ai professori che valuteranno le loro prove e che li interrogheranno all’orale.

Le ipotesi sulle materie della seconda prova.

L’uscita del greco al Classico, nonostante la stragrande maggioranza preferirebbe avere a che fare con una versione di latino, sembra scontata. Molto meno scontata sembrerebbe l’uscita di matematica allo scientifico. Questo, infatti, dovrebbe essere l’anno di fisica per lo scientifico.

Il calendario dell’esame di Maturità 2018:

Prima prova : mercoledì 20 giugno 2018

: mercoledì 20 giugno 2018 Seconda prova : giovedì 21 giugno 2018

: giovedì 21 giugno 2018 Terza prova: lunedì 25 giugno 2018

lunedì 25 giugno 2018 La data di inizio degli orali, invece, varierà da scuola a scuola. È probabile che nella maggior parte dei casi i colloqui prendano il via la settimana successiva alle due prove scritte, quindi il 26 giugno 2018.

Di seguito la diretta Twitter per restare aggiornati in tempo reale:

