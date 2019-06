ROMA – Maturità 2019: sono disponibili da oggi, 3 giugno, sul sito del ministero dell’Istruzione (www.miur.gov.it) le commissioni dell’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione. Un’altra tappa di avvicinamento alla prove di giugno.

La prima prova scritta, italiano, è in calendario mercoledì 19 giugno 2019, a partire dalle ore 08:30. La seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studi, si terrà, invece, giovedì 20 giugno 2019. Quest’anno saranno 13.161 le commissioni d‘esame per 26.188 classi coinvolte. Ad oggi (gli scrutini si concluderanno nei prossimi giorni) sono 520.263 i candidati iscritti alla Maturità, di cui 502.607 interni e 17.656 esterni.

“L’esame di Stato è una tappa importante per i nostri ragazzi rappresenta infatti l’occasione in cui possono esprimere se stessi e ciò che hanno imparato durante il percorso di studi – ha detto il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, in occasione della pubblicazione online delle commissione d’esame -. In questi mesi abbiamo accompagnato le scuole e i maturandi verso questo traguardo che quest’anno presenta alcune novità previste dal decreto 62 approvato nel 2017. Proseguiremo ancora in questa direzione nei prossimi giorni. Non faremo mancare il nostro appoggio. A chi deve affrontare le prove del secondo, ma anche del primo ciclo, auguro un buono studio e faccio un grande in bocca al lupo”.

Nei giorni scorsi, in vista proprio della pubblicazione delle commissioni, il Miur ha reso disponibili sul proprio sito, nella pagina dedicata alle Pubblicazioni (http://www.miur.gov.it/web/guest/pubblicazioni), i dati relativi agli Esiti degli Esami di Stato di scuola secondaria di I e II grado dell’anno scolastico 2017/2018 e agli Esiti degli scrutini del II ciclo di istruzione del 2017/2018. (Fonte: Ansa)