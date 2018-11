Maturità 2019: addio terza prova e tesina. Tutte le novità

ROMA – Due prove scritte e non più tre. I crediti accumulati nell’ultimo triennio avranno più incidenza sul voto finale. E addio tesina per l’esame orale. Sono queste alcune delle novità del nuovo esame di Maturità.Il Miur, il Ministero per l’Istruzione, ha infatti inviato una circolare a tutte le scuole con tutte le novità del nuovo esame di Maturità. Novità che saranno introdotte già a partire dall’esame del 2019.

Il ministro Marco Bussetti lo ha annunciato con un video pubblicato sul sito ufficiale del Miur:

Ecco tutte le novità del nuovo esame di Maturità: