Maturità 2020: prima prova il 17 giugno. Scuola: ecco il calendario

ROMA – La prima prova degli esami di Maturità 2020 si terrà mercoledì 17 giugno. Alle 8.30 per la precisione.

La seconda prova si svolgerà, come di consueto, il giorno dopo, giovedì 18 giugno, sempre a partire dalle 8.30.

Scuola: ecco il calendario.

Cari studenti, cari genitori, bisogna farsene una ragione: le vacanze stanno per finire. E’ tempo di iniziare a dare un’occhiata al calendario scolastico. Già. Ma quando ricomincia la scuola?

I primi a tornare in aula saranno gli studenti di Bolzano che torneranno in classe il 5 settembre. Gli ultimi saranno gli studenti pugliesi che torneranno a scuola il 18.

E le feste? La prima festa in vista è quella del primo novembre, quella di Ognissanti. Quest’anno cadrà di venerdì quindi preparatevi a un primo ponte.

Brutta notizia per la festa dell’Immacolata (8 dicembre) che quest’anno cade di domenica. A Milano gli studenti non andranno a scuola sabato 7 dicembre per festeggiare Sant’Ambrogio. Almeno gli studenti che vanno a scuola di sabato.

Capitolo 25 aprile e 1 maggio. Il 25 aprile, la Festa della Liberazione, cade di sabato. Quindi niente ponti lunghi in vista. Il primo maggio cade di venerdì.

E il 2 giugno? Il 2 giugno cade di martedì.

Ma adesso andiamo con ordine, regione per regione. Ecco il link per il calendario completo.