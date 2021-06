Maturità 2021 dal 16 giugno: le 4 fasi del colloquio orale e come funzionano i crediti

Domani, mercoledì 16 giugno, cominciano gli esami di Maturità 2021: ci sarà un unico colloquio orale, diviso in 4 fasi. Dalle 8.30 i primi candidati saranno convocati per sostenere la loro prova orale in presenza. Estratta nelle scuole la lettera per stabilire il calendario degli esami.

Maturità 2021 le 4 fasi e la durata del colloquio orale

Il colloquio orale partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento è stato assegnato a ciascuno studente dai Consigli di classe (prima fase). Il colloquio poi proseguirà con la discussione di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana (seconda fase). Quindi l’analisi di materiali predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline (terza fase). Ci sarà spazio per l’esposizione dell’esperienza svolta nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (quarta fase). La durata indicativa del colloquio orale sarà di un’ora.

Come funzionano voti e crediti Maturità 2021

Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Con l’orale verranno assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi e sarà possibile ottenere la lode. I colloqui terranno infine conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato e attività culturali.

Maturità 2021, l’insediamento delle commissioni

E’ proprio oggi il giorno di insediamento delle commissioni: durante la riunione plenaria sono state individuate le modalità di svolgimento dei colloqui, è stato deciso quale delle due sottocommissioni inizierà per prima, l’ordine tra candidati esterni ed interni e il calendario di convocazione dei candidati in base alla lettera estratta per sorteggio.

Sempre in questa prima riunione scelto, per ogni sottocommissione, un docente “vicepresidente” e un docente “segretario”. In questa sede quindi determinato il calendario definitivo delle operazioni delle due sottocommissioni abbinate e mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’istituto, il presidente della commissione ha dato oggi notizia del calendario dei colloqui.

Maturità 2021, esami per 540mila studenti

Sono circa 540 mila quest’anno i ragazzi che sosterranno l’esame di Stato di cui circa 522 interni e quasi 18 mila esterni. Le Commissioni saranno 13.349, per un totale di 26.547 classi coinvolte. Come lo scorso anno, le Commissioni sono presiedute da un presidente esterno e sono composte da sei commissari interni.