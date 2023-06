Maturità 2023, secondo giorno di prove per 536.008 maturandi (521.015 candidati interni e 14.993 esterni) . Oggi alle ore 8,30 sono tornati sui banchi per la seconda prova (durata sei ore) che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Quest’anno la prova è stata predisposta dal ministero. Lo scorso anno era stata invece predisposta dai singoli istituti.

Maturità 2023, al classico esce Seneca

E al liceo classico, la seconda prova scritta è latino. E un brano di Seneca che si rivolge all’amico Lucilio è l’autore deciso dal ministero dell’Istruzione.

Queste le altre discipline oggetto della seconda prova nei licei. Matematica al liceo scientifico. Lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale). Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico. Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale. Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Le prove negli istituti tecnici

Istituti tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”. Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo. Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, per “Informatica e Telecomunicazioni”, Informatica e Telecomunicazioni per i rispettivi indirizzi. Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”. Produzioni vegetali per gli indirizzi agrari, Enologia per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”.

Gli istituti professionali

Queste le materie della seconda prova negli istituti professionali. Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”. Articolazione Enogastronomia, Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva nell’articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo “Servizi commerciali”. Tecniche di produzione e di organizzazione per l’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, articolazione Industria.

