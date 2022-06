Ormai è certo gli studenti impegnati a sostenere gli esami di maturità a partire dal 22 giugno e quelli di terza media, dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina Ffp2. Lo ha sancito il Tar del Lazio ritenendo legittima l’ordinanza del ministero della Salute e ha respinto il ricorso proposto dal Codacons.

Con la sentenza n.7451, il Tar ha risposto al ricorso. L’anno scolastico, come hanno sottolineato i giudici del Tribunale amministrativo, termina il 31 agosto e quindi l’obbligo previsto dal Governo per l’intero anno 2021-2022 resta in vigore fino a quella data. Dal 1 settembre si vedrà.

Mascherine agli esami di maturità, Tar respinge ricorso Codacons

Per il Codacons la sentenza è “gravissima ed errata”. “Si tratta di una decisione – commentano dall’Associazione – che dimostra come il Tar non abbia compreso che la legge ha integrato l’ordinanza impugnata, per cui il ricorso doveva essere proposto proprio contro quella ordinanza ministeriale”.

Per il Codacons gli studenti avranno disagi e fastidi

Il risultato di questo errore commesso dal Tar sarà che gli studenti dovranno affrontare gli esami di maturità e di terza media indossando la mascherina, con tutti i disagi e i fastidi del caso, considerato il caldo di questi giorni e le temperature raggiunte nelle aule scolastiche”. La condanna alle spese di giudizio emessa in sentenza dal Tar, poi, “ci lascia basiti, e per questo stiamo valutando un possibile appello al Consiglio di Stato”.