ROMA – Doveva essere un contributo, un aiuto e una rassicurazione del Ministero agli studenti terrorizzati dalla nuova doppia prova di matematica e fisica insieme introdotta all’esame di maturità scientifica: invece le simulazioni dei test sarebbero, scrive Repubblica riprendendo il tam tam sui social, un copia e incolla di un manuale russo degli anni ’80, manuale destinato agli studenti universitari (Igor Idorov Problems in General Physics, edizioni MIR, Moscow).

Una gaffe e una “tafazzata”, se fosse confermato: a parte il ricorso senza citazione della fonte (al Miur non c’è nessuno che riesca a produrre una simulazione originale?), il documento esaminato e denunciato dai docenti prima che dagli studenti sembra confermare che la seconda prova della maturità sarà insostenibile, cioè esigerà un livello di preparazione più alto rispetto al liceo.

“Mi sembra di una notevole gravità spacciare come adeguati problemi pensati per universitari, oltretutto non dichiarando nemmeno la provenienza della fonte”, dichiara Ivan Cervesato, docente di matematica e fisica.