TERNI – All’Istituto tecnico tecnologico Allievi-Sangallo di Terni, questa mattina, c’era un maturando speciale a sostenere l’esame orale di maturità. Si chiama Alberto Trionfetti, 83 anni da compiere il prossimo 14 luglio. Per 50 anni dietro al bancone della ferramenta di famiglia, in pensione dal 2006, ha conseguito il suo secondo diploma, dopo quello da ragioniere ottenuto nel lontano 1956.

“Avevo iniziato con il liceo scientifico, ma mi bocciarono in tutte le materie”, ha raccontato ridendo. Poi nel 2016 la decisione di tornare tra i banchi di scuola, dove per tre anni ha frequentato il corso serale in meccanica e meccatronica all’istituto Allievi-Sangallo. Da D’Annunzio al fordismo, dall’acciaio alla seconda guerra mondiale, davanti alla commissione nonno Alberto ha parlato per quasi un’ora, illustrando anche una presentazione multimediale in cui ha ricordato il suo percorso personale e professionale.

“Perché ho deciso di tornare a studiare? Sono sempre stato portato per i lavori manuali – ha risposto il quasi perito ai professori incuriositi – e ho sempre avuto una passione per la meccanica, poi però mi sono detto che serviva anche qualcosa che mi desse una compensazione di carattere intellettuale, che curasse l’intelletto. Allora presi il coraggio e venni qua, chiedendo se potevo iscrivermi. Ho sempre pensato che questa fosse la mia scuola, ho sempre avuto questa idea per la testa”.

In attesa di conoscere il punteggio finale, nonno Alberto è però deciso a non mettere da parte i libri. “Questi studi mi hanno entusiasmato, ma ora voglio studiare qualcosa ancora più teorico, come la matematica”. Tre nipoti, uno dei quali proprio quest’anno è anche lui alle prese con l’esame di maturità come il nonno, il maturando d’eccezione ha voluto mandare un messaggio anche ai giovani. “Leggete e vivete con passione“. Alla fine della prova baci e abbracci con tutta la commissione e con i giovani compagni di corso, che hanno assistito all’esame. (Fonte: Ansa)