Maturità, si va verso la reintroduzione della prova scritta di italiano: questa è la linea dei sottosegretari all’Istruzione Rossano Sasso e Barbara Floridia.

Maturità, Sasso: “Ripristinare la prova scritta di italiano è buon senso”

“Abbiamo ancora qualche settimana prima che vengano ufficializzate le modalità di svolgimento dell’esame di maturità, ma sicuramente ripristinare la prova di italiano è una misura di buon senso e di attenzione nei confronti degli studenti”, ha detto il sottosegretario Sasso all’Ansa.

“Tutti avranno modo di essere valutati con maggiore completezza rispetto a quanto accaduto negli ultimi due anni. Le commissioni terranno ovviamente conto delle condizioni eccezionali in cui i ragazzi hanno frequentato e studiato, ma la risposta migliore che il mondo della scuola può dare è di accompagnarli nell’affrontare timori e paure, non di spingerli a rinunciare di fronte a un ostacolo. Bisogna educare alla cultura dell’impegno, sia per garantire una migliore formazione scolastica sia per prepararli adeguatamente alle inevitabili contrarietà in cui ci si imbatte nel corso della vita”, conclude il sottosegretario.

Maturità, Floridia: “Al lavoro per reintrodurre la prova scritta di italiano”

“Non è possibile prevedere una maturità sul modello pre Covid, ma la reintroduzione della prova scritta di italiano sarebbe molto importante nell’ottica di un graduale ritorno alla normalità”, gli fa eco la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia, M5S.

“Inoltre sarebbe uno strumento importante di ragionamento ed elaborazione del pensiero da parte dei nostri studenti, in un il momento storico in cui è ancora più importante che in passato la maturazione di riflessioni sul presente che i nostri giovani si trovano a vivere. Lavoriamo dunque in questo senso, per reintrodurre la prova scritta di italiano”.

Scuola e quarantena, si attende il parere del Cts

“Attendiamo che si esprima il Comitato tecnico scientifico per capire se effettivamente modificare le regole sulla quarantena. È chiaro che la loro riduzione o esclusione in determinati casi favorirebbe ancor di più la didattica in presenza, la cui garanzia – nel rispetto delle misure di prevenzione e di contrasto al contagio -, resta l’obiettivo fondamentale di questo governo”, conclude la sottosegretaria Floridia, M5s, parlando con l’ANSA.