Maturità. Torna il tema di storia, abolita la lotteria delle buste per l’orale

ROMA – Torna il tema di storia all’esame di maturità. E spariscono le buste per l’orale, sperimentate per la prima volta l’anno scorso e che si sono rivelate fonte di ansia per gli studenti. L’esame di Stato cambia ancora volto, anche se l’impianto generale resta lo stesso, assicura il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti.

Torna il tema di storia

Già un mese fa Fioramonti aveva annunciato con un post su Facebook la sua intenzione di ripristinare il tema di storia, la cui cancellazione aveva provocato un mare di polemiche, come “primo passo di un percorso per rafforzare lo studio di questa disciplina nelle scuole di ogni ordine e grado”.

Ma ora è passato dalle parole ai fatti, mettendo nero su bianco questa sua volontà in una circolare, che abolisce anche le buste. Vengono così cassate le due novità introdotte dal suo predecessore, il leghista Marco Bussetti, e che avevano suscitato tante perplessità.

A far discutere era stata soprattutto l’eliminazione del tema di storia. Erano stati tanti gli appelli per reintrodurlo firmati da storici, intellettuali, opinionisti. A spendersi per questa battaglia era stata anche la senatrice a vita Liliana Segre. Tutto inutile, perché da parte di Bussetti non ci fu nessun dietrofront.

Stop alla lotteria delle buste per l’esame orale

Il titolare dell’Istruzione si è soffermato invece soprattutto sulla seconda innovazione, l’abolizione delle buste per l’avvio dell’esame orale, un sistema giudicato simile a una “roulette” e fonte di “nervosismo” per gli studenti.

La Commissione esaminatrice, ha spiegato “manterrà una serie di materiali che serviranno a far partire l’esame. Ma, anziché sorteggiarli come in una lotteria si sapranno prima quali saranno gli argomenti scelti. Che verranno proposti agli studenti per far iniziare l’orale. Quei materiali saranno a disposizione degli studenti prima dell’inizio dei colloqui”. (fonte Ansa)