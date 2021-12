Mauro da Mantova de La Zanzara, gravissimo per Covid (Ansa)

Mauro da Mantova, no vax duro e puro a La Zanzara, in rianimazione. Mauro da Mantova, così lo conoscono gli ascoltatori de “La Zanzara” su Radio 24, no vax duro e puro e “interventista” seriale, sta malissimo.

Mauro da Mantova, no vax duro e puro a La Zanzara, in rianimazione

Ha preso il Covid, con grande e lunga fatica amici social e conoscenti (tra cui lo stesso conduttore Giuseppe Cruciani) sono riusciti a convincerlo a farsi ricoverare.

Maurizio Buratti, titolare di una carrozzeria a Curtatone, in provincia di Mantova, versa in condizioni gravissime: è stato intubato ma non risponde alle cure.

“Si trova in ospedale a Verona – ha confermato Cruciani– ho avuto modo di sentirlo nei giorni scorsi e si capiva dalla voce che stava malissimo”. Il ricovero all’ospedale di Borgo Trento. Il saturimetro segnava, nel momento più critico, valori inferiori al 60%.

Al supermercato con la febbre: l'”impresa” da untore

Assiduo frequentatore del programma di Radio 24, la scorsa settimana Buratti aveva ostentato comportamenti più che discutibili. Si era vantato di esser entrato con 38 di febbre all’interno di un supermercato, orgoglioso dell’impresa da “untore” deliberato.

Roba da codice penale, lui tuttavia intendeva il gesto in altro modo, ergendosi a difensore della Costituzione.

“Mi hanno diagnosticato la polmonite bilaterale – sussurrava una voce affaticata nel messaggio vocale inviato sempre alla Zanzara – pare sia Covid”. Scettico fino alla superstizione lo è anche nei confronti dell’ospedale di Mantova dove in effetti risiede.

Si è fatto ricoverare a Verona, “a Mantova non mi fido… lì ci sono i comunisti”.