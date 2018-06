TREVISO – Era andato in Veneto per partecipare al motoraduno Guzzi, ma non è più tornato. Mauro Mariani, 65 anni, è morto venerdì mattina[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] in un drammatico incidente stradale a Semonzo del Grappa, in provincia di Treviso.

Il motociclista sarebbe scivolato in sella alla sua moto mentre raggiungeva altri appassionati delle due ruote. Ha perso il controllo autonomamente ed è finito fuori strada. Non risultano altri veicoli coinvolti.

Sul posto è accorsa un’ambulanza: inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118, per lui non c’era più nulla da fare. Mariani, vedovo e padre di due figli, era originario di Soriano nel Cimino (Viterbo) dove per una vita aveva lavorato in banca: era da poco andato in pensione.